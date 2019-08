Comment vaincre le « syndrome post-vacances » ?

Vous venez de revenir de vacances bien méritées et le retour au travail est morose ? Vous n’êtes pas les seuls… Entre la boîte mail qui déborde et le travail qui nous attend pour rattraper notre retard, on se dit rapidement que la bronzette au soleil est déjà bien loin. Le « syndrome post-vacances », c’est quelque chose qui existe et que nous a expliqué la psychologue Dominique Lelubre. Voici quelques petits trucs pour faciliter ce retour parfois brutal à la réalité.

Selon des chercheurs espagnols, 35 % des travailleurs entre 25 et 40 ans font face au « syndrome post-vacances », un sentiment général de mal-être et d’inconfort causé par le retour au travail. Pour les indépendants, ce stress s’ajoute à celui accumulé avant le départ. Ceux-ci travaillent généralement plus pour compenser le « manque à gagner » causé par le séjour.

S’il porte un nom, ce phénomène n’a pas réellement été théorisé et ne peut pas être considéré comme un concept psychologique, d’après Dominique Lelubre, psychologue spécialisée dans la souffrance au travail, qui explique : « C’est quelque chose que l’on rencontre souvent et qui dépend du rapport du travailleur à son emploi. Le retour des vacances sera mieux vécu si l’on retire de la satisfaction ou de la reconnaissance lorsque l’on travaille. Si l’on n’aime pas ce que l’on fait ou si beaucoup de pression repose sur nos épaules, revenir au bureau sera forcément plus difficile. »

Le stress au centre du problème

Cela a pourtant le mérite d’étonner : lorsque l’on revient de vacances, nous sommes censés être reposés et d’attaque pour reprendre en toute sérénité, avec les batteries rechargées. Le sentiment qui prédomine est pourtant parfois le regret de ne pas avoir pu prolonger ces instants paradisiaques. Tout cela génère du stress, qui est le nœud du problème. « Lorsque nous partons en vacances, il faut réellement quatre semaines pour éliminer tout le cortisol, l’hormone du stress, de notre corps », affirme la spécialiste du stress au travail.

« Cela, on le ressent avant tout dans notre corps et il est l’élément déclencheur d’une multitude de symptômes. Ainsi, si vous connaissez des insomnies, des problèmes digestifs, de l’anxiété voire même des troubles respiratoires, c’est lui le fautif », précise l’experte.

Celle-ci conseille d’ailleurs d’appliquer la cohérence cardiaque, une technique de respiration contrôlée aux nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et émotionnelle. Les tisanes et autres crèmes homéopathiques peuvent évidemment s’ajouter à cela, mais les médicaments ne sont, à ses yeux, pas la solution.

Plusieurs études montrent pourtant que le moment où l’on se sent le plus heureux, ce n’est pas pendant mais bien avant les vacances. La perspective d’une escapade procurerait ainsi plus de bonheur que le moment en soi. Réjouissant ! Pour en finir avec ce blues et travailler dans la bonne humeur, il y a quelques trucs et astuces faciles à appliquer, afin de se sentir à l’aise dès le moment où l’on franchit le pas de la porte.

Sébastien Paulus