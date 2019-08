Mouvement de contestation à Hong Kong – Trump demande à Pékin d’agir « avec humanité » à Hong Kong

Le président américain Donald Trump a demandé vendredi à Pékin d’agir « avec humanité » après l’arrestation de plusieurs figures du mouvement hongkongais pour des réformes démocratiques et l’interdiction d’une grande manifestation samedi dans l’ex-colonie britannique. M. Trump a par ailleurs assuré que le bras de fer commercial qu’il a engagé avec les autorités chinoises contribuait à atténuer les tensions entre Pékin et le territoire en proie aux manifestations pro-démocratie. « Sans les négociations commerciales, Hong Kong serait en bien plus grande difficulté », a-t-il dit. « Mon action sur le plan commercial permet de vraiment faire retomber la fièvre » à Hong Kong, a-t-il ajouté.

Donald Trump avait déjà mi-août fait un lien entre ses discussions commerciales avec la Chine à la crise à Hong Kong.

Il avait déjà par ailleurs appelé Pékin à agir avec « humanité », après avoir été dans un premier temps critiqué pour son apparente bienveillance à l’égard des autorités communistes.

Hong Kong traverse depuis près de trois mois sa pire crise depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations et des actions quasi-quotidiennes qui ont parfois dégénéré.

Plusieurs figures du mouvement hongkongais pro-démocratie, dont Joshua Wong et trois députés, ont été arrêtées vendredi, un coup de filet qualifié par des associations de tentative chinoise de museler l’opposition après l’interdiction d’une grande manifestation samedi.

Un nouveau rassemblement massif était prévu pour samedi à l’occasion du cinquième anniversaire du refus par Pékin d’organiser des élections au suffrage universel dans cette région semi-autonome, décision qui fut le déclencheur du « Mouvement des parapluies » de 2014, marqué par 79 jours d’occupation du coeur financier et politique de Hong Kong.

source: Belga