Michel Preud’homme: « A part Gand, tous les clubs belges ont un tirage intéressant »

Le Standard affrontera Arsenal, Francfort et le Vitoria Guimaraes dans le groupe F de l’Europa League, dont le tirage au sort a eu lieu vendredi.

« On est content de se frotter contre des grandes équipes, de se jauger à Arsenal », dit l’attaquant du Standard Renaud Emond. « Francfort a été demi-finaliste l’année dernière. Guimarães est une bonne équipe. »

« A l’époque où je jouais au Portugal, déjà, c’était un adversaire qui se classait toujours bien », se souvient l’entraîneur liégeois Michel Preud’homme. « Et le championnat portugais est d’un bon niveau. Ça veut dire que même l’équipe du pot 4 est une bonne équipe. L’an dernier, après avoir tiré Séville et Krasnodar, on nous disait que c’était jouable. On a vu que c’est toujours difficile. Je retiens surtout que, à part Gand, les clubs belges ont un tirage intéressant, face à des adversaires qui permettent de progresser. Dans notre cas, nous avons trois adversaires de cultures différentes. Pour un coach, c’est intéressant au niveau des analyses. Et contrairement à l’an dernier, nous ne devrons pas nous déplacer trop loin », conclut l’ancien gardien de Benfica.

Source: Belga