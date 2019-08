Le Standard recevra d’abord Guimaraes et La Gantoise accueillera St-Etienne en ouverture

Le Standard de Liège et La Gantoise connaissent les dates et les horaires des rencontres de la phase de poules d’Europa League dont le tirage au sort a été effectué vendredi à Monaco. Les Liégeois sont engagés dans le groupe F et entameront leur aventure européenne en recevant l’équipe la plus abordable de leur poule, les Portugais du Vitoria Guimarães le 19 septembre à Sclessin. Les troupes de Michel Preud’homme devront ensuite enchaîner deux déplacements, d’abord à Londres pour défier Arsenal (3/10) puis à Francfort contre l’Eintracht (24/10). Les Rouches accueilleront ensuite les Allemands (7/11) avant de se déplacer exceptionnellement un mercredi à 16h50 à Guimarães (27/10). Enfin, lors du sixième et dernier match de ce groupe F, le Standard recevra Arsenal (12/12).

Dans le groupe I, Gand débutera en recevant Saint-Etienne (19/09) avant un déplacement en Ukraine contre Olexandriya (3/10). Après leur double confrontation contre Wolfsburg (24/10 à Gand et 7/11 en Allemagne), les Buffalos se rendront à Saint-Etienne (28/11) pour terminer par une rencontre à domicile contre Olexandriya (12/12).

Programme des six journées de la phase de poules de la Ligue des champions:

– Groupe F:

Standard – Vitoria SC (18h55) le 19 septembre 2019

Arsenal – Standard (21h00) le 3 octobre 2019

Eintracht Francfort – Standard (21h00) le 24 octobre 2019

Standard – Eintracht Francfort (18h55) le 7 novembre 2019

Vitoria SC – Standard (16h50) le 27 novembre 2019

Standard – Arsenal (18h55) le 12 décembre 2019

– Groupe I:

Gand – Saint-Etienne (21h00) le 19 septembre 2019

Olexandriya – Gand (18h55) le 3 octobre 2019

Gand – Wolfsburg (18h55) le 24 octobre 2019

Wolfsburg – Gand (21h00) le 7 novembre 2019

Saint-Etienne – Gand (18h55) le 28 novembre 2019

Gand – Olexandriya (21h00) le 12 décembre 2019

Source: Belga