Le Diable rouge Kevin Mirallas s’engage pour une saison avec l’Antwerp

A 31 ans, Kevin Mirallas effectue son retour en Belgique et jouera pour la première fois en division 1. L’ailier belge s’est engagé pour une saison avec l’Antwerp, a annoncé le club anversois vendredi. Après Vincent Kompany, Nacer Chadli, Simon Mignolet ou encore Laurent Depoitre et Anthony Limbombe, la Pro League accueille un nouveau joueur qui a fait les beaux jours des Diables rouges avec ses 60 caps en équipe nationale. Mirallas quitte donc Everton définitivement et gratuitement après deux prêts consécutifs. Le Belge ne faisait plus partie des plans des Toffees depuis plusieurs saisons.

Mirallas s’apprête donc a découvrir notre championnat, lui qui avait quitté le centre de formation du Standard à 15 ans en 2003 pour rejoindre Lille.

Après ses débuts aux LOSC, il a signé pour Saint-Etienne puis pour l’Olympiacos où il a brillé avec 36 buts et 15 passes décisives en 86 rencontres. Des prestations qui lui ont permis de découvrir la Premier League en 2012 avec son passage à Everton.

Après 5 saisons plutôt réussies, Mirallas a manqué de temps de jeu et a été successivement prêté à l’Olympiakos et à la Fiorentina.

Source: Belga