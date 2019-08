Jupiler Pro League – Mouscron et Malines se neutralisent (2-2) et restent derrière le Standard

Malines et Mouscron avaient l’opportunité de s’isoler provisoirement en tête de la Jupiler Pro League en cas de victoire lors du match qui les opposait vendredi en ouverture de la 6e journée du championnat de Belgique. Les deux équipes se sont finalement neutralisées 2-2 et n’ont pas atteint leur objectif. Le Standard reste par conséquent en tête avec 12 points avant son déplacement à Anderlecht dimanche. Malines est Mouscron sont calés dans son sillage avec 11 points chacun. Dès la première période, les deux équipes ont justifié leur place au classement en offrant au public un spectacle agréable. C’est Mouscron qui a eu l’opportunité de marquer en premier mais Sami Allagui a complètement manqué sa frappe et le cadre sur un penalty qu’il s’était lui-même procuré (13e). C’est donc Malines avec un coup de tête d’Igor De Camargo qui a débloqué le marquoir à la 19e minute. Allagui n’a toutefois pas tardé à se faire pardonner en égalisant d’une déviation opportuniste après une frappe croquée de Fabrice Olinga (27e).

Ce quart d’heure de feu a été ponctué à la 29e par le but du 2-1 malinois signé Onur Kaya mais dont les mérites sont à partager avec Dante Vanzeir, auteur d’une percée sur le flanc gauche.

Après un repos bien mérité, Mouscron a tenté de prendre le dessus sur son adversaire en deuxième période. Les Hurlus y sont partiellement parvenus, ne récoltant que des combinaisons intéressantes mais infructueuses. Têtus, les Mouscronois n’ont rien lâché et ont fini par égaliser dans les arrêts de jeu grâce à un coup de tête de Nathan de Medina (90e+2).

Source: Belga