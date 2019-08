Jupiler Pro League – Anderlecht prête Antonio Milic au Rayo Vallecano

Antonio Milic a trouvé un nouveau point de chute. Le défenseur croate de 25 ans a été prêté par le Sporting d’Anderlecht au Rayo Vallecano, club de deuxième division espagnole. Milic n’entrait plus dans les plans de Vincent Kompany et était resté aux marges du groupe en ce début de saison. Arrivé en juillet 2018 chez les Mauves, Milic a disputé 25 rencontres avec Anderlecht. Avant cela, il avait défendu les couleurs de l’Hajduk Split en Croatie et d’Ostende avec qui il a joué 115 matches et inscrit neuf buts.

Le Rayo Vallecano avait terminé dernier du championnat de première division espagnole la saison dernière.

Source: Belga