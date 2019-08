Important incendie à Ixelles: une personne a été légèrement intoxiquée

Un important incendie s’est déclaré vendredi soir peu après 19h à Ixelles, a indiqué en soirée Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Le feu s’est déclaré dans un appartement duplex qui occupe le 3e et le grenier d’un immeuble de 4 étages sur la chaussée d’Ixelles. Comme les baies vitrées étaient ouvertes, il y a eu un apport important d’oxygène qui a alimenté le feu. Par la suite, des fenêtres ont sauté en cascade. L’appartement était situé dans une partie arrière, ce qui a encore rendu l’opération plus difficile pour les pompiers. A leur arrivée sur les lieux, le feu était pleinement développé. Les pompiers ont empêché qu’il n’affecte les bâtiments voisins.

Un passant a averti les occupants, qui ont tous pu évacuer les lieux avant l’arrivée des pompiers. Le passant a été légèrement intoxiqué par les fumées. Il a été soigné sur place, mais n’a pas dû être hospitalisé. Le magasin Proxy Delhaize au rez-de-chaussée a lui aussi dû être évacué.

Tous les logements sont inhabitables. Le Proxy Delhaize ne devrait pas non plus pouvoir rouvrir samedi matin étant donné qu’il a lui aussi été touché par les eaux.

A 22H30, les pompiers étaient encore occupés sur place pour réaliser les déblais. L’opération est particulièrement difficile car les planchers sont instables. Les pompiers se sont en conséquence attachés avec des cordages. Des autoéchelles ont été mobilisées pour les sécuriser.

Trois appartements ont été directement dégradés par l’incendie et trois autres par les eaux.

Les causes de l’incendie n’ont pas encore été déterminées.

