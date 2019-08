Europa League – Le Standard et La Gantoise vont connaître leurs adversaires en phase de groupes

Le Standard, et La Gantoise connaîtront ce vendredi leurs adversaires en phase de poules de l’Europa League de football. Le tirage au sort est programmé à 13h00 à Monaco. Seul le Standard a pu accéder directement à la phase de poules, La Gantoise ayant dû passer respectivement par les tours préliminaires. L’Antwerp a été éliminé en barrages.

Le Standard avait été éliminé en phase de groupes l’an passé. Les Liégeois n’ont plus réussi à s’extraire des poules depuis l’édition 2011/2012, lorsqu’ils avaient atteint les 8e de finale. Deux ans plus tôt, ils avaient décroché leur meilleur résultat dans la compétition, un quart de finale perdu contre Hambourg. Les Liégeois figurent dans le troisième chapeau pour le tirage.

Eliminés en barrage l’an passé et en 2018, les Gantois vont retrouver l’Europa League pour la première fois depuis leur beau parcours en 2016/2017, conclu en 8e de finale après une duel belgo-belge face à Genk. Ce qui vaut aux Buffalo’s de figurer dans le deuxième chapeau.

Quarante-huit équipes seront réparties en douze groupes. Les clubs belges risquent bien d’hériter d’un tirage corsé. L’édition 2019/2020 de l’Europa League impliquent des clubs réputés comme le FC Séville, quintuple vainqueur de l’épreuve, Arsenal, finaliste de la dernière édition, Porto, l’AS Rome ou encore Manchester United.

La compétition débutera le 19 septembre. La dernière journée de la phase de poules est prévue le 12 décembre.

Un autre Belge pourrait repartir avec le sourire – et un trophée sous les bras – de Monaco: Eden Hazard. Le capitaine des Diables Rouges est l’un des trois finalistes au titre de meilleur Joueur de l’Europa League 2018/2019. Vainqueur du tournoi avec Chelsea, Hazard est en concurrence avec un ancien équipier, le Français Olivier Giroud, et avec un nouvel équipier, le Serbe Luka Jovic, transféré au Real Madrid après ses performances avec l’Eintracht Francfort la saison passée.

Source: Belga