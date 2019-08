Anderlecht prolonge les jeunes Dewaele et Ait El Hadj

Le Sporting d’Anderlecht a annoncé vendredi la prolongation des contrats de Sieben Dewaele et Anouar Ait El Hadj jusqu’en juin 2022. Dewaele, 20 ans, a fait ses débuts sous le maillot des Mauves lors de la deuxième journée face à Mouscron. Il n’a depuis lors plus quitté le onze de base. Le coach des espoirs Johan Walem l’a appelé vendredi pour la première fois en sélection U21. « Je suis extrêmement heureux d’avoir reçu ma chance en équipe première cette saison. C’est un vrai rêve d’enfant qui devient actuellement réalité. Vincent Kompany m’a donné ma chance et, quand on reçoit beaucoup de temps de jeu, on apprend alors très rapidement. Le coach voulait me voir à l’œuvre, mais il m’avait déjà dit qu’il voulait prolonger mon contrat avec le RSCA », a réagi Dewaele.

Ait El Hadj a lui aussi fait ses premiers pas sous le maillot anderlechtois cette saison. Le jeune milieu offensif de 17 ans a joué trois minutes face à Ostende, une récompense après une préparation réussie. « Quand on est l’un des jeunes joueurs de l’équipe U11, on espère naturellement un jour se retrouver en équipe première sur le grand terrain. Sept ans plus tard, on se retrouve à Neerpede, à s’entraîner avec Samir Nasri et Nacer Chadli. Ça donne naturellement beaucoup de confiance. Je suis très fier que nous recevions notre chance dans ce très beau club », s’est réjoui Ait El Hadj.

Source: Belga