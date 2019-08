Une soirée spéciale pour les « Douze coups de midi »

Ce samedi soir, vers 21h, sera diffusé, sur TF1, le « match de l’été » entre les six ‘maîtres’ qui se sont qualifiés durant « Les douze coups de midi ». Parmi eux, Paul qui est devenu le deuxième plus grand champion de l’émission en dépassant le cap symbolique des 100 victoires.

C’est une soirée qui sera évidemment placée sous le signe du rire mais aussi de la compétition avec deux chefs d’équipes à la tête des ‘maîtres’: Amel Bent et Kev Adams.

Outre Paul, Timothée et Lucia, bien connus des fans de l’émission, s’étaient ensuite qualifiés, suivis de Xavier qui avait réussi un tour de force en empochant près de 30.000 €.

Pour TF1, « Les douze coups de midi » sont une machine de guerre avec des audiences qui se maintiennent sans cesse au plus haut. Cette semaine spéciale de qualification a ainsi réuni près de 3,48 millions de téléspectateurs en moyenne, positionnant la chaîne comme large leader au niveau des parts de marché pour le public âgé de quatre ans et plus (40,9%) et des femmes de moins de 50 ans (32%) qui sont responsables des achats.

En face, sur France 2, Nagui ne se contente ‘que’ de 1,67 million de personnes, soit 19,4% du public.