Un bébé dauphin meurt en pleine représentation dans un delphinarium

En Bulgarie, un bébé dauphin de neuf jours est mort alors qu’il se produisait dans un spectacle pour les touristes.

Le delphinarium de Varna, en Bulgarie, est actuellement sous le feu des critiques. Et pour cause, au début du mois, un bébé dauphin est décédé en plein milieu d’une représentation. L’animal n’avait que neuf jours et il était déjà obligé de participer à des spectacles.

Des témoins ont raconté à la presse locale que le show avait été arrêté et que les nombreux spectateurs avaient subitement été évacués du delphinarium. Rapidement, les critiques se sont élevés contre le parc aquatique bulgare. Bien que les causes de la mort du bébé dauphin n’ont pas été dévoilées, de nombreuses personnes estiment qu’il est mort de surmenage et qu’il n’avait rien à faire dans ce spectacle alors qu’il n’avait même pas encore deux semaines.

Selon Yavor Gechev de l’organisation de défense des animaux Four Paws, cinq dauphins et un phoque seraient déjà morts au delphinarium de Varna au cours de ces cinq dernières années.