Dix conseils pour une rentrée sans stress

A la veille de la rentrée, parents comme enfants ont souvent une petite boule à l’estomac. Voici quelques conseils pour aborder l’année scolaire qui commence de la manière la plus sereine possible.

Qu’ils soient en maternelle, en primaire ou en secondaire, les enfants (tout comme leurs parents) sont souvent stressés à l’idée de retourner à l’école. Nouvelle classe, nouveau professeur, et pour certains, nouvelle école et nouveaux élèves, cela peut chambouler votre petit bout. Il est important de rassurer votre enfant mais également d’être à son écoute tout au long de l’année. Voici quelques petits conseils pour une rentrée tout en douceur.

Un nouveau rythme

Tout d’abord, il est essentiel de retrouver un bon rythme. Fini de jouer sur sa tablette jusque 23h ou d’aller se coucher après le barbecue. Si ce n’est pas déjà fait, il est grand temps d’avancer l’heure du coucher et celle du lever. Cela permettra à votre bambin de commencer l’année en bonne forme.

Une préparation psychologique

Communiquez avec votre enfant avant la rentrée pour le rassurer. Quelques jours avant, expliquez-lui tous les avantages de l’école : apprendre de nouvelles choses, se faire de nouveaux amis, découvrir de nouvelles activités, etc. Vous pouvez également lui raconter comment se passaient vos rentrées quand vous étiez enfant. Rassurez-le en lui disant que vous comprenez ses angoisses et que c’est tout à fait normal d’être stressé. Evitez de lui communiquer votre propre anxiété.

Se débrouiller seul

Il est important que les plus petits puissent être autonomes en arrivant à l’école. Par exemple, votre enfant doit pouvoir s’habiller tout seul. Cela lui enlèvera un stress supplémentaire. Ecrivez son nom sur ses vêtements et sur ses affaires pour éviter toute confusion.

Du bon matériel

Vous avez sûrement déjà toutes les fournitures qu’il faut pour que votre enfant puisse suivre les cours de manière optimale. Vérifiez en début d’année que le matériel soit bien adéquat et de bonne qualité. Vérifiez également que vous n’avez rien oublié, comme recouvrir les cahiers par exemple.

Une tenue confortable

Ne sortez pas le nouvel ensemble que vous venez d’acheter pour votre bambin, préférez plutôt une tenue qu’il a l’habitude de porter et dans laquelle il se sent à l’aise. Il sera toujours temps de sortir sa nouvelle chemise ou sa jolie robe plus tard, en cours d’année.

Un petit tour chez le médecin

Il est également nécessaire que votre enfant commence l’année en bonne santé. N’oubliez pas la visite chez le dentiste et le médecin de famille. Vérifiez sa vue et son ouïe et pensez également à être en ordre de vaccins. Ce serait dommage que votre petit bout ait de mauvaises notes juste parce qu’il ne voit pas bien au tableau ou n’entend pas bien l’instituteur(trice). Et cela est aussi valable pour les plus grands !

Se familiariser avec le lieu

Si c’est sa première rentrée ou s’il change de cycle, vous avez sûrement déjà visité l’établissement avec votre enfant. Mais il est également important de faire plusieurs fois le trajet avec lui pour qu’il s’habitue. Cela réduira sa peur de l’inconnu et lui créera de nouveaux repères. Et bien sûr, si vous en avez la possibilité, accompagnez-le le jour J.

Un cartable rassurant

Pour son premier jour, mettez dans son cartable un goûter qu’il adore et des affaires qu’il apprécie particulièrement (un doudou, des cartes à jouer, un jouet fétiche, etc.). Et veillez à ne rien oublier. Vous pouvez également lui glisser un petit mot d’encouragement sur un bout de papier.

Raconter sa journée

Essayez d’être présent à la sortie de l’école et demandez à votre enfant de vous raconter cette première journée remplie d’émotions. Cela vous permettra de l’encourager s’il en a besoin mais aussi de partager avec lui ce qu’il a ressenti.

Des activités extra-scolaires

L’école, c’est bien, mais les enfants ont aussi besoin d’activités en dehors pour s’épanouir. Il est nécessaire de prévoir une organisation pour les activités extra-scolaires de votre enfant. Savoir qu’il pourra aller jouer au tennis ou faire de la danse après les cours aidera votre enfant à « supporter » les heures de cours qui précèdent. Tout comme les vacances d’ailleurs ! Rien n’empêche déjà d’y penser…