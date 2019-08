Originaire de Biélorussie, Nadia Matievskaia est une artiste atypique. Pour réaliser ses peintures, elle n’utilise pas de pinceau mais une partie de son anatomie féminine : ses seins. Et le résultat est surprenant.

Nadia Matievskaia a un incroyable talent. Cette jeune femme originaire de Minsk, en Biélorussie, est plus que probablement plus douée que vous et moi en peinture. Pourtant, elle n’utilise pas ses mains et encore moins de pinceaux. En effet, Nadia Matievskaia peint avec ses seins.

Les coulisses de ses créations

La jeune Biélorusse n’a pas découvert ce don par hasard. Tout est parti d’un défi étrange lancé durant ses cours de théâtre. Se découvrant un certain talent pour peindre avec sa poitrine, Nadia a décidé de vendre ses œuvres sur les réseaux sociaux, où elle affiche aussi les coulisses de ses créations.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Картины От Сердца❤️ (@shelma0905) le 5 Juin 2019 à 7 :00 PDT

D’autres artistes insolites

Cette artiste n’est pas la première à utiliser des parties de son anatomie pour peindre. L’Australien Pricasso utilise son pénis pour créer des œuvres d’art tandis que l’Américain Keith Boadwee peint ses tableaux avec son anus. On vous laisse découvrir leur travail :