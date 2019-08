«Les jeunes sont sociaux avec leur smartphone»

La rentrée des classes, c’est aussi pour les stars! Avec ses vidéos de danse, Stien Edlund (18 ans) compte pas moins de 2,3 millions de followers sur l’application de partage de vidéos et de réseautage social TikTok. Cette jeune touche-à-tout est l’utilisatrice de TikTok la plus populaire du Benelux, elle fait des vidéos pour VTM et a déposé son nom en tant que marque. Stien a terminé ses études secondaires et commencera fin septembre ses études en Sciences de la communication. Tout spécialement pour ses fans qui retourneront bientôt sur les bancs de l’école ou de l’université, Stien a sorti avec ZEB une collection de vêtements automne-hiver.

Qu’avez-vous fait pendant les vacances?

«J’ai eu un été plutôt chargé avec les enregistrements de ma nouvelle série de vidéos pour VTM et les shootings photo pour ma nouvelle collection. Mais j’ai aussi pris le temps de faire du shopping avec mes amies, et de me reposer à Valence en Espagne et également en Turquie.»

Êtes-vous impatiente de troquer la plage pour les bancs de l’école?

«J’ai terminé mes humanités et j’entamerai fin septembre mes études en Sciences de la communication à Bruxelles. J’ai donc heureusement encore quelques semaines de vacances, même si je trépigne d’impatience de débuter un nouveau chapitre de ma vie! Je ne koterai pas car ce sera difficile à combiner avec mes répétitions de danse et mes autres activités.»

Arriverez-vous à combiner vos activités professionnelles et vos études?

«Jusqu’à présent, cela s’est très bien passé. Je suis toujours parvenue à bien planifier mes études avec mon agenda, que je partage aussi avec mon manager et papa. J’y parviendrai aussi à l’université, car j’aurai moins de cours qu’à l’école secondaire.»

Qu’est-ce que cela fait d’être une élève aussi célèbre?

«Mes amis et mes camarades de classe me soutiennent et aiment ce que je fais. Je sais bien que d’autres élèves rapportent des ragots sur moi, mais cela ne m’affecte pas.»

Comment êtes-vous parvenue à conquérir TikTok?

«J’ai découvert cette app il y a trois ans via des amies de l’école de danse. J’ai alors commencé à y poster des vidéos de danse. Très vite, j’y ai consacré pas mal de mon temps libre. Un jour, j’ai partagé une danse parfaitement synchro avec deux amies sur un morceau très connu, et je suis immédiatement devenue virale. J’ai eu 10.000 followers d’un coup. Et, après quelques jours, ils étaient 100.000! C’est ainsi que j’ai continué à faire des vidéos les plus originales possibles, surtout des vidéos de danse à l’époque. Je possède un green screen à la maison et je passe beaucoup de temps à travailler les vidéos. Ce n’est pas si fréquent sur TikTok. Les trending hashtags boostent aussi votre profil.»

On dit souvent que les jeunes passent trop de temps sur leur smartphone. Êtes-vous de cet avis?

«Nous passons en effet beaucoup de temps sur les médias sociaux, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose. C’est notre façon d’être « social ». Vous êtes continuellement en contact avec des amis, mais aussi d’autres personnes. Et il n’est pas vrai que nous ne pouvons pas nous passer de notre smartphone. Quand je vais manger un morceau avec mes amies, nous ne pensons même pas à les consulter!»

Outre la danse et la réalisation de vidéos, vous avez déjà sorti votre troisième collection de vêtements. Comment êtes-vous arrivée dans le monde de la mode?

«D’autres utilisateurs connus de TikTok à l’étranger ont aussi leur propre collection de vêtements, c’était donc quelque part une évolution de carrière logique. Je m’intéresse depuis très longtemps à la mode, donc quand ZEB m’a proposé une collaboration l’année passée, mon rêve est devenu réalité!»

Où puisez-vous votre inspiration?

«Pour ma collection de vêtements, je passe aussi beaucoup de temps sur les médias sociaux, comme Pinterest et Instagram. J’y trouve des phrases inspirantes que j’utilise dans ma collection. Les designers de ZEB ont aussi toujours de chouettes idées, qui correspondent à mon propre style.»

Comment décririez-vous votre collection?

«Les vêtements sont idéaux pour faire bonne impression le 1er septembre. Nous avons des pantalons en velours côtelé et des jupes et des pulls dans les couleurs tendance du moment, comme le vieux rose et le bordeaux. Cette collection est plus adulte que mes deux précédentes, parce que je rentre à l’université.»

Quelle tendance ne porteriez-vous jamais personnellement?

«Les vêtements qui sont très oversized, ce n’est pas mon truc! Cela ne me va tout simplement pas. Je préfère le girly et le rose.»