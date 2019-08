US Open – Kirsten Flipkens éliminée au deuxième tour par la jeune Canadienne Andreescu

Kristen Flipkens a été éliminée au deuxième tour de l’US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l’année, jeudi sur le ciment de Flushing Meadows à New York. Kirsten Flipkens (WTA 110), 33 ans, a été battue par la jeune Canadienne de 19 ans, Bianca Andreescu (N.15), 15e mondiale, en deux sets 6-3, 7-5. La partie a duré 1 heure et 23 minutes. Andreescu a gagné les tournois d’Indian Wells et Toronto cette année.

Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (N.25), 26e mondiale, 23 ans, avait elle écarté facilement la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 86), 27 ans, au deuxième tour sur un double 6-2 en 66 minutes de jeu. La numéro 1 belge jouera contre l’Allemande Andrea Petkovic (WTA 88), 31 ans, pour une place en 8es de finale.

Alison Van Uytvanck avait de son côté été battue au deuxième tour par la Chinoise Qiang Wang (N.18), 18e joueuse du monde, 27 ans, 7-5 et 6-4. La numéro 2 belge, 68e mondiale, 25 ans, n’avait jusqu’ici jamais passé le cap du premier tour en cinq participations.

Source: Belga