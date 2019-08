Tour d’Allemagne: Pascal Ackermann s’offre la première étape, Jasper Stuyven cinquième

Pascal Ackermann a remporté la première étape du Tour d’Allemagne, jeudi, entre Hannovre et Halberstadt (167 km). L’Allemand de Bora-Hansgrohe s’est imposé au sprint devant deux coureurs d’EAU Team Emirates, le Norvégien Alexander Kristoff et l’Italien Simone Consonni. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a pris la cinquième place. Les Allemands Nikodemus Holler (Bike Aid) et Joshua Huppertz (Lotto-Kern Haus), le Russe Igor Boev (Gazprom-Rusvelo) et le Français Julien Bernard (Trek-Segafredo) ont été les aventuriers du jour.

Le dernier rescapé de l’échappée, Bernard, a été repris à 12 km de la ligne. Le sprint massif a été dominé par Ackermann. L’Allemand, 25 ans, décroche le 18e succès de sa carrière, le 9e de sa saison. Il a devancé Kristoff et Consonni. Stuyven est cinquième. Ackermann est aussi le premier leader du général avec 4 secondes sur Kristoff et 6 sur Consonni.

Vendredi, la 2e étape reliera Marbourg à Göttingen (202 km). Revenu dans le calendrier l’an passé après dix ans d’absence en raison des affaires de dopage, le Tour d’Allemagne en est à sa 34e édition. Matej Mohoric s’était imposé l’an passé. Quatre étapes sont au menu cette année.

Source: Belga