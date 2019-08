Serie A – Alexis Sanchez prêté à l’Inter Milan où il retrouve Romelu Lukaku

L’attaquant chilien Alexis Sanchez a été prêté jusqu’à la fin de la saison à l’Inter Milan, où il tentera de se relancer après 18 mois ratés à Manchester United, a annoncé jeudi le club italien. A Milan, Sanchez va retrouver Romelu Lukaku, l’attaquant belge qui a été son équipier à Manchester.

Il va également redécouvrir un championnat dans lequel il a évolué pendant trois saisons, à l’Udinese, de 2008 à 2011.

Lors de sa dernière saison italienne, Sanchez avait été élu meilleur joueur de Serie A. Il avait ensuite rejoint Barcelone où il est resté trois ans.

Il a ensuite évolué à Arsenal où il a de nouveau brillé, jusqu’à rejoindre Manchester United lors du mercato d’hiver 2017-18.

Mais avec les Red Devils, Sanchez (30 ans et 130 sélections avec le Chili) a petit à petit disparu de la circulation, n’inscrivant que cinq buts en 45 matches.

L’Inter ne donne pas de détails sur l’opération, mais selon la presse italienne, le prêt est sans option d’achat et prévoit le paiement de plus de la moitié du salaire du Chilien par Manchester United.

Au sein de l’attaque nerazzurra, Sanchez sera donc associé à son ancien équipier Lukaku, qui a signé cet été en Lombardie contre 65 millions d’euros.

L’attaquant des Diables Rouges a parfaitement réussi ses débuts en marquant pour la première journée de Serie A, lors d’une rencontre à sens unique 4-0 contre le promu Lecce.

L’Inter version Antonio Conte, nouvel entraîneur, est le premier leader d’un championnat qu’il n’a plus gagné depuis 2010.

Source: Belga