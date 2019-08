Serena Williams a dû batailler pour passer au 3e tour

Serena Williams a perdu son premier set du tournoi, mercredi à l’US Open. Sur le court Arthur Ashe, protégé de la pluie par son toit, l’Américaine de 37 ans a battu au 2e tour sa jeune compatriote Catherine McNally (WTA 121), 17 ans et bénéficiaire d’une invitation, sur le score de 5-7, 6-3, 6-1. Après sa démonstration du premier tour contre Maria Sharapova, Serena Williams défiait une joueuse qui n’était pas née lorsqu’elle a remporté le premier de ses six US Open, en 1999. Frustrée par son niveau de jeu dans le premier set, elle a su s’imposer et attend au troisième tour la Tchèque Karolina Muchova (WTA 44) ou la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 28).

Venus Williams, 39 ans et double lauréate à Flushing Meadows (2000, 2001), a vu son parcours s’arrêter après une logique défaite, 6-4, 6-4, contre l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5).

Enfin, l’Australienne Ashleigh Barty, N.2 mondiale, a écarté l’Américaine Lauren Davis (WTA 73) sur le score de 6-2, 7-6 (2). La lauréate de Roland-Garros, qui peut espérer remonter sur le trône de la WTA, défiera la Chinoise Shuai Peng (WTA 167) ou la Grecque Maria Sakkari (WTA 29) au 3e tour.

Source: Belga