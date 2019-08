RWDM a trouvé son nouvel entraîneur Fred Vanderbiest

Fred Vanderbiest est le nouvel entraîneur du club de football du RWDM, a annoncé le manager du club Thierry Dailly, jeudi lors d’une conférence de presse. Vanderbiest quitte le FC Malines, où il était l’adjoint du T1 Wouter Vrancken, et retrouve le club où il a effectué ses premiers pas comme joueur. Le RWDM débute samedi contre Dender la compétition en D1 amateurs (A1). Vanderbiest, 41 ans, a signé un contrat de trois saisons. Fred Stilmant, qui quitte son poste d’entraîneur en chef à Rebecq en D2 amateurs, devient T2 au RWDM. Frédéric Demeyer (ex-Union) devient le deuxième assistant et entraîneur physique. Dailly a également annoncé que les discussions pour un nouvel assistant vidéo sont toujours en cours afin de compléter le staff technique.

Vanderbiest succède au Croate Drazen Brncic, licencié, en T1 au stade Edmond Machtens. Brncic a payé le prix des mauvais résultats à la fin de la saison dernière et de l’élimination de la Coupe au quatrième tour contre Dessel (4-2).

Ancien milieu de terrain, Vanderbiest a évolué chez les jeunes et débuté chez les pros du côté de Molenbeek. Après de courts prêts à Walhain et à l’Union, il est retourné à Molenbeek. Vanderbiest est devenu un pion incontournable sous Ariël Jacobs et Patrick Thairet et a joué un rôle dans la promotion en D1 en 2001. Il ensuite rejoint Roulers et Dender, où il a acquis de l’expérience du plus haut niveau avant d’évoluer à OH Louvain et au KV Ostende.

En 2011, « Fredje » est devenu entraîneur à Ostende et a connu son heure de gloire en tant qu’entraîneur, avec un titre en deuxième division (2013), une demi-finale en Coupe de Belgique (2014) et une 9e place et une victoire finale en play-off 2 (2014). L’année suivante, Ostende a mis fin à sa collaboration avec Vanderbiest. Via le Cercle Bruges, l’Antwerp, Limassol, le Lierse et Roulers, Vanderbiest était arrivé au FC Malines en janvier 2018 en tant que T2.

Source: Belga