Mondiaux d’aviron: Van Zandweghe et Brys manquent la finale A et leur première chance de ticket olympique

En se classant 4e de la seconde demi-finale, Tim Brys (KR Club Gand) et Niels Van Zandweghe (Bruges TR) ont échoué aux portes de la finale A des championnats du monde d’aviron dans l’épreuve du deux de couple poids légers, jeudi matin à Linz, en Autriche. Une place dans la véritable finale les assurait d’un ticket pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain (24 juillet-9 août). Il leur reste une chance de décrocher leur billet olympique à l’occasion de ces championnats. Le duo belge doit remporter la finale B, c’est-à-dire terminer 7e de ces Mondiaux. Ils s’étaient classés 3es l’an dernier des Mondiaux de Plovdiv en Bulgarie. Niels Van Zandweghe et Tim Brys savaient avant le départ de leur demi-finale qu’ils étaient confrontés à une tâche très difficile. Ils n’avaient jamais devancé les équipes allemandes, norvégiennes et irlandaises, et les Canadiens Kean-Lattimer avaient aussi été plus rapides de quatre secondes en quarts de finale que nos compatriotes.

Brys et Van Zandweghe n’en ont pas moins joué leur carte à fond sachant que leur meilleure arme, le dernier 500 mètres, n’était pas une garantie de succès puisque quatre de leurs cinq adversaires avaient réussi à terminer encore plus vite qu’eux en quarts de finale.

Ils sont donc partis plus rapidement mais n’en étaient pas moins sixièmes après 500 mètres, à moins d’une demi-longueur des quatre autres équipes lesquelles étaient précédées par les favoris allemands Rommelmann-Osborne. À mi-course, Brys-Van Zandweghe ont dépassé les Canadiens et ils étaient deux secondes derrière les Irlandais, qui étaient dans le sillage des Australiens, surprenants leaders, et des Allemands. A 500m du but, le retard était trop conséquent. Les trois places de finalistes A et les trois billets olympiques revenaient aux Irlandais McCarthy-O’Donovan, aux Allemands Rommelmann-Osborne, qui ont subi leur première défaite de la saison, et aux Norvégiens Brun-Strandli. Brys et Van Zandweghe ont fini 4es à près de 3 secondes de la place de finaliste. Ils ont signé le 9e chrono des demi-finales ce qui leur laisse un mince espoir de s’imposer dans la finale B samedi.

En cas d’échec, deux autres possibilités d’avoir le droit de participer aux Jeux resteront à leur disponibilité : la régate de qualification européenne (2 places) et la régate finale de qualification (2 places). Dix-huit bateaux seront au départ de la compétition olympique au Japon.

Source: Belga