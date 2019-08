L’Union belge de football lance un centre de connaissances

L’Union belge de football (URBSFA) annonce jeudi le lancement, en collaboration avec les universités bruxelloises ULB et VUB, d’un centre de connaissances belge sur le football professionnel, destiné à soutenir le foot pro dans le domaine de la recherche et de l’éducation. Le RBFA Knowledge Centre débutera dès cette année académique 2019-2020 et devra contribuer à poursuivre le développement du football professionnel belge sur le plan commercial et économique.

La coopération avec l’ULB et la VUB se fera en partie via l’International Football Business Institute (IFBI) de Bruxelles. Les employés de l’URBSFA pourront désormais, chaque année académique, y suivre différents cours de formation et de cursus. En outre, l’IFBI organisera chaque année un atelier de trois jours pour les employés de l’URBSFA sur des thèmes qui les concernent (billetterie, fan engagement, digital…). L’IFBI organisera également un voyage d’étude annuel dans un ou plusieurs club(s) à l’étranger, auquel les employés des clubs professionnels belges pourront prendre part.

Par ailleurs, l’URBSFA va allouer trois bourses d’un montant de 20.000 euros chacune par an pour permettre à trois étudiants d’obtenir un post-graduat en gestion du football à l’IFBI. La date limite d’inscription est fixée au mercredi 11 septembre à 12h00.

Source: Belga