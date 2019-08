L’ouragan Dorian épargne relativement Porto Rico, la Floride menacée

L’île de Porto Rico a été relativement épargnée mercredi par l’ouragan Dorian, qui devrait se renforcer avant de toucher ce week-end la Floride, où l’état d’urgence a été déclaré. D’importantes précipitations charriées par des vents dangereux se sont abattues sur Porto Rico, territoire ravagé par l’ouragan Maria il y a deux ans, mais l’ouragan a commencé à s’éloigner de l’île selon le Centre national des ouragans (NHC) américain qui a retiré son alerte pour le territoire.

La gouverneure de Porto Rico Wanda Vazquez a annoncé lors d’une conférence de presse que les écoles et administrations locales rouvriraient normalement jeudi, qualifiant l’ouragan d’un « exercice réel » pour évaluer la capacité de l’île à répondre à ce type de catastrophe. « La menace est déjà passée », a-t-elle affirmé.

Une première victime indirecte a été recensée à Porto Rico. Un homme de 80 ans est mort en tombant d’une échelle, sur laquelle il comptait réparer son toit, alors que les premières rafales balayaient l’est de l’île sous un ciel sombre.

Dorian, avec des vents de 130km/h, est désormais un ouragan de catégorie 1, sur les cinq que compte l’échelle de Saffir-Simpson. Il est amené à se renforcer dans les prochains jours et devrait causer d’importantes précipitations dans les Caraïbes, a précisé le NHC dans son dernier bulletin, à 00H00 GMT.

L’Etat de Floride a déclaré mercredi l’état d’urgence à l’approche du cyclone afin de s’assurer d’être « complètement préparé pour l’ouragan Dorian », a indiqué son gouverneur Ron DeSantis dans un communiqué, invitant les habitants de la côte est à « avoir des réserves de nourriture, d’eau et de médicaments pour sept jours ».

La déclaration d’état d’urgence permet de mieux mobiliser les services publics de l’Etat et à recourir si besoin à l’aide fédérale.

source: Belga