Ligue des Champions – « Tirage parfait pour le KRC Genk »

Le Racing Genk, champion sortant en Jupiler Pro League, a hérité lors du tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi de Liverpool, Naples et du RB Salzbourg. Le milieu de terrain Sander Berge attend avec impatience les prochains affrontements. « C’est un rêve de jouer la Ligue des Champions », a réagi Berge. « Je suis très heureux et impatient de disputer la Ligue des champions. C’est un tirage parfait pour nous contre Liverpool, le champion en titre, et Naples, qui joue un beau football », a déclaré Berge.

Le RB Salzbourg semble être l’adversaire le plus abordable pour le Racing Genk. « Salzbourg possède beaucoup de talent et joue le même genre de football que nous », a analysé Berge. « Il s’agit d’une équipe solide, mais nous devrons lutter avec eux dans la compétition. »

A moins que la période des transferts, qui se termine le 2 septembre en Belgique, ne voie Berge s’envoler, le jeune norvégien devrait disputer pour la première fois de sa carrière la Ligue des champions avec Genk. « C’est un rêve depuis que j’ai entendu l’hymne de la Ligue des champions étant petit. Vous jouez dans des stades pleins contre les meilleurs clubs », a conclu Berge.

