Ligue des Champions: Liverpool, Naples et Salzbourg pour Genk; PSG, Real et Galatasaray pour Bruges

Le KRC Genk, champion de Belgique, sera opposé à Liverpool, Naples et Salzbourg dans le groupe E, en phase de poules de la Ligue des Champions de football. Le Club Bruges a hérité pour sa part du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et du Galatasaray Istanbul, dans le groupe A, lors du tirage au sort effectué jeudi en début de soirée à Monaco. Wesley Sneijder, le recordman de caps avec les Pays-Bas (134), et l’un des meilleurs gardiens le Tchèque Petr Cech qui viennent de mettre un terme à leur carrière de joueur. Ils ont procédé au tirage. Malgré son titre et sa qualification directe, Genk figurait dans le 4e « chapeau ». Son dauphin national brugeois, qui a dû franchir successivement le 3e tour de qualification (face au Dynamo Kiev) et les barrages (contre Linz ASK), émanait du troisième ce qui lui évitait notamment de rencontrer l’Inter Milan, Lyon ou Valence.

Les six journées de cette première phase se dérouleront entre le 17 septembre et le 11 décembre. Les deux premiers des huit groupes de quatre rejoindront les huitièmes de finale joués en février 2020 et dont le tirage au sort est programmé le 16 décembre. Les troisièmes classés seront envoyés en seizièmes de finale de l’Europa League. Les quatrièmes seront éliminés.

La finale se jouera le 30 mai 2020 au stade olympique Atatürk d’Istanbul, en Turquie. On connaîtra ce soir-là le club qui inscrira son nom au palmarès à la suite du club anglais du Liverpool FC, vainqueur de son 6e trophée, le 1er juin 2-0 en finale au détriment de Tottenham.

Voilà quatorze ans, et la saison 2005-2006, que la Belgique n’avait pas eu deux représentants parmi les 32 formations qui se disputent la plus prestigieuse compétition de clubs en Europe et dans le monde.

Le calendrier de chaque groupe ne sera connu qu’en fin de soirée.

Source: Belga