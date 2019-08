Giuseppe Conte chargé de former un nouveau gouvernement

Le Premier ministre italien sortant Giuseppe Conte a été officiellement chargé jeudi matin de former un nouveau gouvernement entre les sociaux-démocrates et les inclassables Cinq Etoiles, a annoncé le porte-parole de la présidence. M. Conte a affirmé vouloir faire de l’Italie « un pays plus juste, plus compétitif, plus solidaire, plus inclusif ». Giuseppe Conte a été reçu en tête-à-tête jeudi matin à Rome par le président Sergio Mattarella, l’arbitre de la vie politique en temps de crise, qui devait lui confier un mandat pour former un nouveau gouvernement.

Le Mouvement 5 Etoiles (antisystème) et le Parti démocrate (centre gauche) se sont entendus mercredi pour former un gouvernement sous la houlette de Giuseppe Conte, évitant a priori la tenue de nouvelles élections anticipées dans le pays même si des incertitudes persistent.

Le président italien Sergio Mattarella avait accueilli avec le sourire jeudi matin Giuseppe Conte dans son bureau du palais du Quirinal.

A sa sortie, M. Conte a aussi assuré devant la presse vouloir redonner à l’Italie « la place qu’elle mérite » et « un rôle de premier plan en Europe » dans « le respect du multilatéralisme ».

Selon le système parlementaire italien, M. Conte devra ensuite dans les prochains jours soumettre au président une liste de ministres et obtenir la confiance des deux chambres du parlement.

source: Belga