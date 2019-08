Federer et Djokovic passent au troisième tour

Novak Djokovic et Roger Federer, programmés sur le court Arthur Ashe qui dispose d’un toit, ont évité l’abondante pluie tombée mercredi sur Flushing Meadows. Les deux joueurs se sont qualifiés pour le troisième tour de l’US Open sans pour autant afficher leur maestria habituelle. Djokovic, N.1 mondial, a battu l’Argentin Juan Ignacio Londero (ATP 56) en trois sets, 6-4, 7-6 (3), 6-1. En conférence de presse, le Serbe a expliqué qu’il avait dû surmonter une « violente et imprévisible » douleur à l’épaule gauche, avouant qu’il avait été gêné au service et en revers. Massé à plusieurs reprises à même le court, il espère jouer sans douleur d’ici deux jours. ‘Nole’, lauréat de l’Open d’Australie et de Wimbledon cette saison, défiera au 3e tour le vainqueur du duel entre l’Américain Denis Kudla (ATP 111) et son compatriote Dusan Lajovic (ATP 29/N.27).

Quant à Roger Federer (ATP 3), il a à nouveau concédé le premier set de sa rencontre, cette fois opposé au Bosnien Damir Dzumhur (ATP 99). Après avoir commis un nombre inhabituel de fautes directes dans la manche inaugurale, il a peu à peu trouvé son rythme de croisière pour s’imposer en quatre manches: 3-6, 6-2, 6-3, 6-4. Le Bâlois de 38 ans, vingt titres majeurs, rencontrera pour une place en huitièmes de finale le Français Lucas Pouille (ATP 27/N.25) ou le Britannique Daniel Evans (ATP 58).

En début de journée, le Japonais Kei Nishikori, 7e mondial et demi-finaliste l’an dernier, s’est qualifié pour le troisième tour en battant l’Américain Bradley Klahn (ATP 108) en quatre sets 6-2, 4-6, 6-3, 7-5.

Source: Belga