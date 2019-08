F1: le calendrier 2020 connu, 22 courses au programme

Le calendrier 2020 de la Formule 1 a été révélé jeudi. Pour la première fois de son histoire, le championnat automobile le plus prestigieux regroupera 22 Grands Prix, un de plus qu’en 2019. Le GP d’Allemagne a été supprimé alors que ceux du Vietnam et des Pays-Bas font leur apparition. Le GP de Belgique se disputera le 30 août 2020. Pour sa 70e édition, le championnat débutera traditionnellement par l’Australie le 15 mars, suivi, une semaine plus tard, du Grand Prix du Bahreïn. Quinze jours plus tard, c’est un Grand Prix au Vietnam qui fera son entrée dans le cirque de la F1, à Hanoï. Le programme est marqué aussi par le retour d’un Grand Prix aux Pays-Bas à Zandvoort pour le plus grand plaisir du matador local Max Verstappen. Il s’agira de la première course en Europe, le 3 mai.

Le mythique GP de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps est inscrit lui au calendrier jusqu’en 2021 y compris, et se disputera le 30 août en 2020. Il accueillera d’ailleurs ce week-end le 13e rendez-vous de la saison. Le circuit ardennais, le plus long de l’année (7,004 km), figure au calendrier de la F1 depuis sa saison inaugurale, en 1950.

Source: Belga