Europa League – La Gantoise tient bon à Rijeka et retrouve la phase de poules de l’Europa League

La Gantoise s’est qualifiée pour la phase de poules de l’Europa League de football grâce à son partage 1-1 à Rijeka, jeudi, en barrage retour. Igor Plastun (33e) a assuré la qualification gantoise en répliquant au but d’ouverture marqué une minute plus tôt par Jakov Puljic (32e). Vainqueurs 2-1 à l’aller, les Gantois n’étaient pas à l’abri d’une mauvaise surprise en Croatie. Les Croates tardaient à lancer les hostilités, mais trouvaient l’ouverture dès leur première réelle opportunité. Puljic concrétisait parfaitement une passe de la droite d’Acosty (32e). A ce moment-là, La Gantoise était éliminée.

Cette situation ne durait qu’un bref instant: Plastun remettait les deux équipes à égalité dans la minute suivante d’une demi-volée après une action confuse.

En seconde période, La Gantoise contrôlait bien la rencontre et parvenait à tenir le résultat jusqu’au bout. Eliminés en barrage l’an passé et en 2018, les Gantois vont retrouver l’Europe pour la première fois depuis leur beau parcours en 2016/2017, conclu en 8e de finale après une duel belgo-belge face à Genk.

Le Standard était qualifié d’office pour la phase de groupes.

