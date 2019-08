Europa League – La Gantoise et l’Antwerp à 90 minutes de la phase de groupes

La Gantoise et l’Antwerp disputeront jeudi leur barrage retour de l’Europa League de football. Les deux équipes belges doivent parachever le travail après un bon résultat obtenu à l’aller. L’Antwerp sera la première à entrer en jeu. Les Anversois recevront l’AZ à 19h30 au stade roi Baudouin. L’aller s’était soldé par un partage 1-1. Un résultat certes positif, mais tout reste possible au retour. « Il faudra être fort mentalement pour pouvoir faire basculer cette rencontre en notre faveur », a résumé l’entraîneur anversois Lazlo Bölöni. « La pression sera forte car l’élimination est proche pour l’une des deux équipes. Cette nervosité est propre au football international. Mais il faudra l’utiliser à notre avantage car les fans payent pour vivre ce genre d’événement. »

Une demi-heure plus tard, La Gantoise montera sur la pelouse du Stadion HNK à Rijeka. Les Gantois ont remporté la manche aller 2-1. Ce qui signifie que les Buffalo’s sont en ballotage favorable. Cependant, une courte défaite 1-0 suffirait à briser. « Nous ne sommes pas venus ici pour défendre pendant 90 minutes », a affirmé l’entraîneur gantois, Jess Thorup. « Ce n’est pas notre style. Nous allons avoir des espaces et nous devrons en profiter ».

Le Standard est à ce stade la seule équipe belge qualifiée pour la phase de poule de l’Europa League. Le tirage au sort aura lieu vendredi à 13h00.

Source: Belga