Asile et migration – Au moins 500 migrants gagnent la Grèce en une journée

Au moins 500 migrants sont arrivés jeudi depuis la Turquie sur l’île grecque de Lesbos, a appris l’agence DPA. Il s’agit du nombre le plus important depuis l’entrée en vigueur du pacte migratoire entre l’Union européenne et la Turquie en 2016. Un officiel a évoqué une « sorte d’afflux », sans pouvoir donner d’explication. Toutes les personnes ont été emmenées au camp déjà surpeuplé de Moria, sur l’île, où quelque 10.000 migrants attendent actuellement, alors que le lieu a une capacité de 3.000 places, selon la chaîne grecque Skai.

L’accord conclu en 2016 entre l’Union européenne et la Turquie prévoit que l’UE renvoie systématiquement les migrants qui arrivent illégalement sur son territoire depuis la Turquie. En échange, les pays de l’UE se sont engagés à accueillir les réfugiés provenant de Syrie et à financer l’accueil des migrants en Turquie. Au moment du pic de la crise migratoire en 2015, il arrivait que jusqu’à 7.000 migrants gagnent en une journée sur les îles grecques.

Source: Belga