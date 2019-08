Nabilla fond en larmes après un message de son papa

La jeune femme s’est confiée sur Snapchat au sujet d’un émouvant message que lui a adressé son papa, avec qui elle est restée pendant cinq ans sans contact.

Enceinte de huit mois, Nabilla attend son premier enfant avec Thomas Vergara. La star de la télé-réalité décompte les jours, impatiente de tenir son petit Milann dans ses bras. Comme à son habitude, elle partage les hauts et les bas de sa grossesse avec ses followers.

Ce mardi, Nabilla a craqué sur Snapchat, bouleversée par un message de son père, avec qui elle a repris le contact il y a deux ans à peine. « On a eu des passages tellement compliqués lui et moi, quand j’étais plus jeune. On ne s’est pas parlé pendant cinq ans », précise la jeune femme.

Un futur grand-père impatient

Malgré cette passe difficile, les relations entre eux se sont « tellement améliorées ». Et aujourd’hui, son papa lui a confié combien il était fier d’elle et combien il l’aimait. Il lui a dit à quel point il était impatient d’être grand-père et qu’il avait « hâte de rencontrer son petit-fils ».

« Je suis tellement contente d’avoir reçu ce message de mon père, je pense que je ne vais pas m’en remettre », confie Nabilla, émue aux larmes.

« Il est tellement fier de moi, de ce que je suis devenue. Il me dit : « Qu’est-ce que tu es intelligente, qu’est-ce que tu es devenue mature. Je suis tellement fier de toi » .

« Pour moi je pense que ça restera ma plus belle réussite, d’avoir réussi à rendre fier mon père », conclut la future maman.