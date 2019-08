« Va te faire foutre » : le virulent coup de gueule de Hugh Grant contre son Premier ministre

Furieux de l’annonce de Boris Johnson de suspendre le Parlement britannique juste avant le Brexit, l’acteur s’est exprimé dans un tweet acerbe. Comme à son habitude, il n’a pas mâché ses mots.

« Tu ne fouetteras pas en l’air l’avenir de mes enfants », prévient d’emblée Hugh Grant. Via Twitter, l’acteur a interpellé Boris Johnson après que celui-ci a annoncé la suspension du Parlement.

L’acteur a poursuivi sa diatribe – et il n’y est pas allé de main morte. « Tu ne détruiras pas les libertés que mon grand-père a défendues en se battant lors des deux guerres mondiales », continue-t-il.

« Va te faire foutre espèce de jouet de bain en caoutchouc surcoté ! La Grande-Bretagne est dégoûtée de toi et de ta petite bande de branleurs. »

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) August 28, 2019