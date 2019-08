Une femme en état de mort cérébrale accouche d’une petite fille

Une jeune femme en état de mort cérébrale depuis plusieurs mois a donné naissance à un bébé qui se porte bien. Pour le porte-parole de la l’hôpital universitaire de Brno en République tchèque, il s’agit d’un « miracle sans précédent dans le monde ».

En République tchèque, une jeune femme de 27 ans victime d’une hémorragie cérébrale s’est effondrée chez elle et est tombée dans le coma. Son mari l’a découverte en rentrant de son travail de nuit et il l’a directement emmenée à l’hôpital. Malheureusement, il était trop tard. Les médecins de l’Hôpital universitaire de Brno, la deuxième ville du pays, ont déclaré la jeune femme en état de mort cérébrale.

La victime enceinte de 16 semaines

Néanmoins, les docteurs ont décidé de maintenir artificiellement en vie ses fonctions vitales et pour cause, la victime était enceinte de 16 semaines et attendait un bébé. Mi-août, après plus de quatre mois de coma artificiel, la mère a accouché d’une petite fille par césarienne. Le bébé est en bonne santé. Il pesait 2,1 kg à la naissance. Peu après la naissance, les mesures de maintien en vie de la jeune mère ont été arrêtées et elle est décédée.

« Un miracle sans précédent dans le monde »

L’enfant a quitté l’hôpital ce 26 août. La petite fille a été prise en charge par son papa avec qui elle vivra. Un porte-parole de l’hôpital a déclaré que cette naissance était « un miracle sans précédent dans le monde ».

Une conférence de presse sera donnée le 2 septembre pour donner plus de détails sur ce cas rarissime.