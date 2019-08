Pour les complotistes, Steve Jobs aurait simulé sa mort et vivrait en Egypte

Une photo publiée sur Facebook et Reddit et mettant en scène un sosie de Steve Jobs est à l’origine d’une improbable théorie du complot.

Ce week-end, une photo publiée sur Facebook et Reddit a alimenté les rumeurs les plus folles. Steve Jobs aurait simulé sa mort et vivrait maintenant en Egypte, comme le prouverait le cliché publié il y a quelques jours. « Je sais que c’est supposé être une blague, mais WTF, cette personne ressemble trop à Steve Jobs pour que ce soit un hasard », commente notamment un internaute.

Steve Jobs is discovered alive and living in Egypt! pic.twitter.com/V7de4wOT5P — Mike Sington (@MikeSington) August 27, 2019

Très vite, plusieurs commentaires du même acabit ont fleuri un peu partout sur la toile. C’est même une véritable théorie du complot qui a vu le jour, certains affirmant que Steve Jobs a simulé sa mort pour vivre une existence plus tranquille en Egypte.

Evidemment, cette théorie est totalement fausse. Comme le rapporte LCI, le cliché a d’abord été publié, sur le ton de l’humour, sur le compte Facebook d’Ahmed Basyouney, un Égyptien. Ce dernier s’amuse d’ailleurs à relayer sur son profil Facebook des articles de presse reprenant sa photographie.

Pour rappel, Steve Jobs est décédé le 5 octobre 2011 des suites d’un cancer à Palo Alto.