Incarcérée 35 ans par erreur, elle reçoit 3 millions $ en compensation

Après 35 ans derrière les barreaux pour un meurtre qu’elle n’a pas commis, une Américaine aujourd’hui âgée de 68 ans a reçu 3 millions € de compensation de la part du comté de Washoe.

Le combat de toute une vie. En 1979, Cathy Woods est arrêtée pour le meurtre, trois ans plus tôt, de Michelle Mitchell, une jeune étudiante de Reno âgée de 19 ans. Sauf que Cathy Woods clame son innocence et affirme avoir été arrêtée à cause d’un faux témoignage créé par un avocat alors qu’elle se trouvait dans un hôpital psychiatrique. Preuve que les éléments contre elle sont légers, elle sera innocentée par la Cour suprême du Nevada un an plus tard avant d’être de nouveau condamnée, par la Cour suprême du pays cette fois, en 1984.

Sauf qu’en 2014, soit 35 ans plus tard, de nouvelles preuves ont permis d’innocenter Cathy Woods. De l’ADN retrouvé sur un mégot de cigarette a en effet redirigé les enquêteurs vers Rodney Halbower, un homme déjà condamné à la perpétuité pour deux meurtres et soupçonné d’avoir tué et violé quatre autres femmes sur la même période.

« Une situation tragique »

En compensation de ses 35 ans passés derrière les barreaux, Cathy Woods a reçu 3 millions $ (2,7 millions €). Elle pourrait cependant en toucher 3,5 millions $ de plus grâce à un procès intenté contre l’Etat du Nevada. « Bien que rien ne puisse compenser ce que Mme Woods a enduré, cette somme lui permettra au moins de prendre soin d’elle », s’est réjouie son avocate au DailyMail.

De son côté, le comté de Washoe, qui a validé la somme de 3 millions $, s’est excusé auprès de la plaignante. « La condamnation et l’incarcération de Mme Woods pour meurtre sont une situation tragique que le comté de Washoe espère ne jamais répéter », avant d’affirmer que l’argent ne pourra jamais compenser la perte de ses droits individuels.

D’après le DailyMail, Mme Woods détient le record du plus grand nombre de jours passés par erreur derrière les barreaux pour une Américaine innocente.