US Open – Roger Federer concède un set mais avance au 3e tour

Roger Federer s’est qualifié mercredi pour le troisième tour (16e de finale) de l’US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis de la saison. Le Suisse, N.3 mondial, a battu le Bosnien Damir Dzumhur (ATP 99) en quatre sets: 3-6, 6-2, 6-3 et 6-4. La rencontre a duré 2 heures et 23 minutes. Federer, 38 ans, rencontrera au 3e tour soit le Français Lucas Pouille (ATP 27) soit le Britannique Daniel Evans (ATP 58).

Le Suisse vise un sixième succès à New York, ce qui ferait de lui le plus victorieux de l’ère Open. Il partage actuellement ce record avec les Américains Jimmy Connors et Pete Sampras. Le dernier succès de Federer à Flushing Meadows remonte cependant à 2008.

