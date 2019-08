Un péage pour les automobilistes uniquement à Bruxelles serait discriminatoire

Un péage pour les automobilistes uniquement en Région de Bruxelles-Capitale serait discriminatoire, selon la fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du deux-roues (FEBIAC). Elle met en garde contre la proposition de la nouvelle ministre bruxelloise de la mobilité et des travaux publics, Elke Van den Brandt. En effet, selon l’organisation, seulement 30% du trafic de navetteurs dans notre capitale provient de l’extérieur de Bruxelles et pas moins de 70% vivent dans la région.

« Le péage urbain serait compensé pour les Bruxellois par leurs taxes de circulation. Dans ce cas, le péage serait discriminatoire à l’égard des citoyens flamands et wallons qui travaillent à Bruxelles ou souhaitent y faire du shopping, car ils devraient payer une taxe supplémentaire à Bruxelles en plus des taxes de circulation existantes dans leur région. Et il reste à voir si cela résoudra les embouteillages, surtout s’il n’existe pas d’alternatives à part entière à la voiture. Une vision large, cohérente et multimodale de la mobilité soutenue par tous les gouvernements est ce dont notre pays a un besoin urgent », estime Luc Bontemps, directeur général de la FEBIAC.

La FEBIAC pointe que la mobilité et la gestion des embouteillages ne s’arrêtent pas à la frontière de Bruxelles. Une redevance kilométrique intelligente qui taxe l’utilisation de la voiture en fonction de l’heure et du lieu et non sa possession aura un effet plus favorable, selon l’organisation.

Source: Belga