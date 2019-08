Taxation kilométrique à Bruxelles: Prématuré, juge Sven Gatz

Le ministre bruxellois Sven Gatz (Open Vld) juge prématurées les déclarations de sa collègue écologiste Elke Van den Brandt à propos d’une taxation kilométrique dans la capitale, a-t-il indiqué à l’Agence Belga. « Il est écrit dans l’accord de gouvernement bruxellois que la Région bruxelloise se concertera, dans le cadre du Plan national Climat, avec les Régions wallonne et flamande sur un prélèvement kilométrique intelligent à Bruxelles. Tant que les gouvernements wallon et flamand ne sont pas formés et tant que cette concertation n’a pas eu lieu, toute déclaration sur ce point de membres du gouvernement bruxellois est prématurée », a expliqué le ministre des Finances qui sera à ce titre également impliqué dans la mise au point d’un tel système.

La ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), a annoncé dans L’Echo et De Tijd qu’elle veut instaurer ce prélèvement pour tous les véhicules circulant à Bruxelles d’ici la fin de la législature.

L’accord de gouvernement insiste sur le « souhait » de conclure un accord de coopération entre Régions mais la mandataire écologiste estime que, si cette concertation n’aboutit pas, Bruxelles doit tout de même avancer et ce, d’ici 2024. L’accord décrit un peu plus loin les modalités de mise en oeuvre d’un tel système: il est prévu qu’il s’appuiera sur un réseau de caméras ANPR (permettant la lecture des plaques d’immatriculation), s’appliquera à tous les véhicules circulant à Bruxelles et sera modulé à l’usage afin d’éviter la congestion automobile, en particulier aux heures de pointe.

Le secrétaire d’Etat Pascal Smet (sp.a) n’a pas souhaité réagir.

Source: Belga