Relais Mondiaux: la 5e édition se déroulera en 2021 à Chorzow en Pologne

La 5e édition des Relais Mondiaux d’athlétisme se dérouleront les 1er et 2 mai 2021 à Chorzow, en Pologne. L’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) a révélé la nouvelle mercredi. Après trois premières éditions à Nassau aux Bahamas en 2014, 2015 et 2017, la quatrième s’est tenue les 11 et 12 mai derniers à Yokohama au Japon. Lors des précédents « World Relays », les Tornados ont fini successivement 9es en 2014, 3es en 2015, 10es en 2017 et 3e en 2019. Les Cheetahs ont fini 10es cette année à Yokohama et le relais mixte du 4X400 a pris la 8e place. Autant de résultats qui ont assuré la présence de ces trois relais belges aux Mondiaux de Doha organisés du 27 septembre au 6 octobre.

Ces Relais Mondiaux en Pologne serviront de compétition de qualification en vue des Mondiaux d’athlétisme qui auront lieu à Eugene (Etats-Unis) du 6 au 15 août 2021.

Source: Belga