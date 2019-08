Proximus veut s’investir dans le sport féminin

Proximus veut se concentrer davantage sur le sport féminin afin de répondre par le biais de ses plateformes à l’intérêt croissant qu’il suscite. Outre les élites, l’entreprise télécom veut aussi soutenir les jeunes et les espoirs. La nouvelle Alphamortorhomes Cycling Team et le « World At Our Feet Plan » de l’Union belge de football s’inscrivent dans cette stratégie. Proximus s’est engagé pour trois ans en tant que sponsor de la Proximus Alphamotorhomes Cycling Team. Cette équipe réunissant 32 jeunes coureurs cyclistes (20 hommes, 12 femmes) a été présentée mercredi. Avec son nouveau partenaire Proximus, l’équipe voudrait franchir un palier lors de sa 4e saison en cyclocross et se frotter aux grosses cylindrées. Les cyclocrosseurs de la Proximus-Alphamotorhomes prendront part à toutes les épreuves du Superprestige et du Trophée des AP Assurances.

L’Union belge de football a présenté mardi son « World At Our Feet Plan », un programme destiné à booster le foot féminin en Belgique et à le professionnaliser davantage. Proximus a annoncé mercredi qu’il sera partenaire de ce projet. Ici aussi, il sera non seulement question de soutenir l’élite mais également les jeunes et les espoirs dans les clubs amateurs et les équipes scolaires. Des reportages et des interviews diffusés sur Pickx, des événements spéciaux et des tournois seront les vecteurs par lesquels Proximus mettra davantage en lumière le foot féminin et les Red Flames.

Source: Belga