L’objectif premier de Dylan Batubinsika (Antwerp) est de « garder le zéro »

Grâce à son tout premier but en carrière, le défenseur central Dylan Batubinsika a permis à l’Antwerp de partager l’enjeu (1-1) face à l’AZ Alkmaar jeudi dernier lors des barrages aller de l’Europa League. « C’était un rêve de marquer et j’espère pouvoir en marquer d’autres », a confié le défenseur français en conférence de presse d’avant-match mercredi. « Mais l’objectif premier est évidemment de garder le zéro derrière. Le nul 1-1 est un bon résultat que l’on veut confirmer. Il faudra faire attention à leurs qualités individuelles ».

Un match qui sera une nouvelle fois disputé au stade Roi Baudouin où l’on attend près de 22.000 supporters. « On commence à se sentir à domicile ici », a ajouté le Français de 23 ans. « On s’est entraîné ici à quatre reprises et on va jouer notre deuxième match ».

Aux côtés de Batubinsika, on retrouvera comme toujours le Norvégien Simen Jukleröd. « Pour se qualifier, il ne faudra pas encaisser. Le premier but du match sera donc crucial », a déclaré le latéral gauche avant d’aborder les qualités de son adversaire direct, l’ailier Calvin Stengs. « En Belgique, tous les ailiers sont forts mais Stengs est a priori leur meilleur joueur. Il faudra être au top pour l’arrêter ».

Source: Belga