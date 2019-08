L’AZ est en confiance et pense « pouvoir gagner » face à l’Antwerp

Si les Néerlandais n’ont pu faire mieux qu’un partage un but partout à domicile lors du match aller des barrages de la Ligue Europa face à l’Antwerp, ils ont néanmoins le sentiment de pouvoir faire basculer cette confrontation au stade Roi Baudouin jeudi soir (19h30) « Il faut être honnête, le 1-1 n’était pas le résultat espéré », a expliqué l’entraîneur de l’AZ Alkmaar, Arne Slot, en conférence d’avant-match mercredi au stade Roi Baudouin. « Mais le match aller nous a donné de la confiance. On a le sentiment que l’on pourra s’imposer ici jeudi. Mais pour ça, il faudra mieux défendre car on aurait pu perdre le match aller. Les deux équipes sont très proches l’une de l’autre mais ont deux styles bien différents ».

Lors des deux tours précédents, l’AZ a à chaque fois été tenu en échec 0-0 aux matchs aller face à Häcken et Mariupol avant de largement s’imposer aux matchs retour (0-3 et 0-4). « Il y a toujours un peu d’attentisme lors des matchs aller. Par la suite, on connaît mieux nos adversaires. Face à l’Antwerp, il faudra tenter notre chance plus souvent. A l’aller on a eu 65% de possession mais on a frappé au but qu’à trois reprises. Et avec le résultat du match aller, nous n’avons plus le choix, il faudra attaquer tout en se méfiant des contres. On va tenter de neutraliser les points forts de l’Antwerp. C’est une équipe physique qui joue haut. L’Antwerp est meilleur que les Ukrainiens de Marioupol ».

Blessé à l’aller, le Belge Stijn Wuytens pourrait effectuer son retour à la compétition jeudi soir. « La semaine passée, il m’avait dit qu’il n’était pas à 100%. Mais il s’est entraîné toute la semaine avec le groupe et pourrait donc débuter la partie », a conclu l’entraîneur néerlandais.

Source: Belga