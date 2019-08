Le président congolais, Felix Tshisekedi, sera en visite officielle en Belgique à la mi-septembre, rapportent mercredi « La Libre » et « L’Echo », citant l’un des sources congolaises et l’autre des sources gouvernementales. La Belgique n’avait plus reçu de visite officielle d’un président congolais depuis 2007. Ces dernières années ont été marquées par une crise diplomatique entre le royaume et la République démocratique du Congo, sur fond de report répété des élections présidentielles qui devaient mener au remplacement de Joseph Kabila. La tension a culminé avec la suspension par la Belgique de la coopération avec son ancienne colonie et la fermeture par le Congo du consulat belge à Lubumbashi et de la Maison Schengen à Kinshasa, sorte de consulat européen géré par la Belgique. Depuis lors, M. Tshisekedi a remplacé M. Kabila et les relations diplomatiques sont en voie de normalisation.

Selon « La Libre », un déjeuner est prévu au Palais royal ainsi qu’une visite de l’Ecole royale militaire avant un déplacement à Anvers et à la Faculté agronomique de Gembloux. Une rencontre pourrait également avoir lieu avec la diaspora congolaise.

Source: Belga