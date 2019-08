Avec « le porno le plus sale » jamais vu, Pornhub s’attaque à la pollution des océans

Prendre du plaisir tout en protégeant la planète ? C’est possible grâce à la nouvelle initiative de Porn Hub. Le géant du porno lance une campagne de sensibilisation à la pollution plastique à travers un film, « le porno le plus sale » jamais réalisé.

« On a un mot d’ordre chez Pornhub, plus c’est sale, mieux c’est. Mais même pour nous, il y a des limites », annonce le teaser de la campagne « Dirtiest porn ever ».

Cette campagne de sensibilisation est née de la collaboration, plutôt inattendue, entre le géant du X et Ocean Polymers, une association qui propose des solutions durables pour nettoyer les océans.

Quand les déchets gâchent le plaisir…

Au cœur de la campagne, un film pour adultes mettant en scène Leolulu, couple amateurs populaire sur la plateforme.

La vidéo montre le couple, en pleins ébats sur l’une des plages les plus sales au monde. Le hic ? La quantité de déchets vous empêchera de profiter de tout le spectacle, cachant les parties intimes des acteurs. Ce n’est qu’après quelques minutes et une opération nettoyage intense que vous aurez tout le loisir d’observer le couple en action, leurs corps entièrement dévoilés.

Pour chaque vue du film non-censuré, Porn hub s’engage à verser un don à Ocean Polymers.

« La pollution des océans est devenue l’une des problématiques les plus importantes de notre époque, et cela ne fait qu’empirer », affirme Corey Price, vice-président de Pornhub. « C’est pour cela qu’il est impératif que l’on utilise notre plateforme pour éveiller les consciences et inspirer le changement. Non seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour les générations à venir. On est sales chez Pornhub, mais ça ne signifie pas que nos plages doivent l’être aussi ».