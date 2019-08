Les montagnes russes les plus rapides au monde bientôt construites

Avec une vitesse de pointe de 250 km/h, les montagnes russes que l’Arabie Saoudite s’apprête à construire seront non seulement les plus rapides, mais aussi les plus longues et les plus hautes du monde.

L’Arabie Saoudite a dévoilé les plans d’un tout nouveau parc d’attractions. Situé dans le désert, à Qiddiya, à 40 km de Riyadh, il accueillera au total 28 installations.

Sans aucun doute, les montagnes russes seront l’attraction phare de ce parc thématique. Atteignant les 250 km/h, elles seront non seulement les plus rapides, mais aussi les plus hautes et les plus longues du monde entier.

Briser les records

Baptisées « le vol du faucon », elles dépasseront de près de 8km/h le record mondial, détenu jusqu’ici par Abu Dhabi. L’attraction des Émirats atteint un peu plus de 240 km/h en seulement… cinq secondes.

La maquette vidéo du « Vol du faucon » dévoile 4 voitures, 16 sièges au total, emmenés par une tête de « faucon robot ». Les wagons gravissent les sommets escarpés et dévalent les pentes raides à toute allure. Laissant peu de temps aux passagers pour profiter de la vue, pourtant incroyable, sur le canyon.

Ces montagnes russes ne seront pas la seule « attraction record » du parc de Qiddiya. En effet, celui-ci accueillera également la Sirocco Tower, la tour de chute libre la plus haute au monde.

Breaking News! Six Flags #Qiddiya, Saudi’s first theme park, will feature several record-breaking rides. Hold onto your seats tight and experience the longest, tallest and fastest roller coaster in the world, “Falcon’s Flight”!#QiddiyaSoMuchMore

🎡🎢🎠🎪 pic.twitter.com/gcZ1dzQ9gd — Qiddiya – القدية (@qiddiya) August 26, 2019

Les amateurs de sensations fortes devront s’armer d’un peu de patience puisque le parc de Qiddiya n’ouvrira ses portes qu’en 2023. Appartenant à la chaîne Six Flags, qui gère déjà une vingtaine de parcs d’attractions en Amérique du nord, il espère attirer 15.000 visiteurs par jour.