La cure détox en 10 questions

Une cure détox est une vraie révolution dans l’organisme. Toutes sortes de substances nocives restées dans l’organisme sont éliminées en très peu de temps. Naturellement, le corps réagit à ces bouleversement, et cela suscite quelques interrogations. Nous vous apportons quelques éléments de réponse.

Qu’est-ce qu’une détoxification au juste ?

Une détox est un traitement diététique suivi pendant une période donnée. Le régime alimentaire est modifié pour permettre au corps d’éliminer les substances nocives qui s’accumulent avec le temps.

Comment savoir si j’ai besoin d’une cure détox ?

Chaque jour, le corps est exposé à toutes sortes d’agressions de l’extérieur et de l’intérieur, qu’il s’agisse de la pollution atmosphérique, d’une mauvaise alimentation, de la météo, etc. Le renouvellement cellulaire lui-même engendre des radicaux libres, qui peuvent avoir des effets néfastes pour la santé en cas de concentration.

L’accumulation de toxines a des répercussions négatives sur l’organisme. Cela peut se traduire par des maux de tête, un sentiment de fatigue, voire d’épuisement. Dans certains cas, cela peut même occasionner des problèmes digestifs, des éruptions cutanées et des problèmes de concentration ou de mémoire. Tous ces signes indiquent que votre foie et vos reins ont besoin d’une cure détox.

Il est conseillé de consulter votre médecin ou un spécialiste si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous souffrez d’une pathologie quelconque. La cure détox n’est pas non plus recommandée pour les enfants ; ceux-ci retireront plus de bénéfices d’un régime alimentaire sain.

Est-ce qu’on ne meurt pas de faim pendant une détox ?

Absolument pas ! Il existe toutes sortes de détox, dont certaines recourent à des compléments alimentaires pour apaiser la faim. Même si la cure détox n’est pas toujours facile, il est important de ne pas mettre sa santé en danger. Nous vous conseillons de demander conseil à un professionnel si vous n’êtes pas sûr qu’une détox est faite pour vous.

À quelle fréquence dois-je renouveler ma cure détox?

Il est recommandé généralement de faire une cure détox deux fois par an, une fois au printemps (après les fêtes) et une fois à l’automne (après les vacances d’été). Écoutez votre corps, et soyez à l’affût des premiers symptômes. Oenobiol Détox Express Gingembre-Citron, par exemple, est facile à utiliser dès que le besoin s’en fait sentir.

Après votre première cure de détoxification, il est conseillé de vous détoxifier régulièrement « en douceur » en faisant davantage attention à votre alimentation, au lieu de vous astreindre à un régime extrême sans nourriture solide deux fois par an seulement. Cela vous permet de limiter la présence de toxines dans votre corps au lieu de les laisser s’accumuler.

Vais-je perdre du poids ?

L’objectif d’une cure détox n’est pas de faire mincir mais de purifier et d’assainir l’organisme. Perdre du poids n’est pas le but de la démarche. Cependant, il est vrai qu’au bout du compte vous pourrez perdre un peu de poids, car votre régime intègre moins de sucres et plus de légumes. Veillez à des apports nutritionnels suffisants pendant votre cure détox, sinon votre santé pourrait en pâtir.

J’ai mauvaise haleine, est-ce normal ?

La cure détox entraîne d’importantes modifications sur le plan alimentaire. La quantité de sucres dans l’alimentation subit une baisse drastique et la proportion de glucides est aussi nettement plus faible qu’en temps normal. Le corps entre alors en cétose.

Pas d’inquiétude, ce n’est pas une maladie, mais un processus physiologique normal. Au cours de ce processus, l’organisme élimine des graisses au lieu de sucres/glucides car ceux-ci sont présents en trop petites quantités pour produire suffisamment d’énergie. La mauvaise haleine n’est qu’un effet secondaire. Certaines personnes disent que l’haleine sent l’acétone. Boire beaucoup d’eau ou mâcher des chewing-gums sans sucre pourront vous aider à la rafraîchir.

Le saviez-vous ? L’organisme se détoxifie tout le temps. Jour après jour, le foie et les reins sont occupés sans discontinuer à éliminer les substances nocives de votre corps.

Je ne me sens pas très bien, est-ce normal ?

On se sent toujours différemment quand on suit une cure détox. En effet, avant d’être éliminées, les substances nocives doivent transiter par le sang. Il est cependant difficile de prévoir comment vous vous sentirez exactement. Nausées, fatigue, diarrhée, maux de têtes et étourdissements sont quelques-uns des symptômes que vous pourrez éprouver. Nous vous recommandons de consulter votre médecin généraliste si les symptômes persistent après l’arrêt de la cure.

Combien de temps doit durer ma cure ?

La durée de votre cure dépend de divers facteurs. Il est recommandé de ne pas prolonger une détox extrême, sans aliments solides, au-delà de cinq jours pour prévenir des carences aiguës dans l’alimentation. S’il s’agit de votre première détox, 5 à 7 jours suffiront. Le corps a en effet besoin de temps pour pouvoir éliminer les toxines. Une détox de 10 à 14 jours est la norme pour beaucoup de cures (voyez par exemple Slimshot Détox 14 Jours).

J’ai beaucoup plus de flatulences que d’habitude, est-ce normal ?

Les habitudes alimentaires changent radicalement pendant une cure détox, jusque-là rien de nouveau. Vos repas quotidiens intègrent beaucoup plus de légumes, ce qui signifie que votre appareil digestif doit assimiler beaucoup plus de fibres qu’avant. Celles-ci sont naturellement plus difficiles à digérer, et l’organisme doit travailler plus pour les dégrader. Cela peut causer des flatulences, surtout si vous mangez beaucoup de légumes crus pendant les repas. Si vous en avez trop, cuisez vos légumes à la vapeur !

Quels en-cas dois-je privilégier pendant ma cure ?

En cas de régime liquide, il est préférable de ne pas prendre d’en-cas solides. Certaines cures laissent plus de liberté, du moment que vous faites des choix responsables. C’est le cas de Forté Pharma Detox 5, par exemple, étant donné que cette formule n’est prise que le matin avec un verre d’eau. Elle n’affecte pas votre régime alimentaire. Vous pouvez vous offrir des extras comme un smoothie aux fruits et légumes, une portion supplémentaire de légumes, du popcorn sans sucre, etc.

Il est essentiel de ne pas sauter de repas lorsque vous suivez une cure détox. Si la faim vous tenaille, vous pouvez boire plus d’eau, cela procure un sentiment de satiété.

