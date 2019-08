Valérie De Bue annule la création d’un poste promis à un parent d’Olivier Chastel

La ministre wallonne des Affaires intérieures, Valérie De Bue (MR), a annulé la création d’un poste de conseiller général à l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) promis à Thomas Salden, secrétaire général adjoint du MR et demi-frère de l’ex-président du parti, Olivier Chastel, a annoncé mardi « Le Soir ». Cette nouvelle fonction au sein de l’intercommunale hospitalière a suscité la controverse. Non seulement, elle a paru inutile alors qu’elle laissait espérer un salaire de plus de 200.000 euros bruts par an. Mais elle semble aussi avoir été taillée sur mesure pour M. Salden, selon le quotidien. Dans sa décision, la ministre wallonne épingle plusieurs éléments troublants: aucun diplôme n’est requis alors que ce conseiller général est en principe le numéro 2 de la structure, seules les personnes disposant d’une expérience dans le service public sont admises, et le délai pour postuler était réduit à 9 jours.

Mme De Bue annule également la nomination de M. Salden au conseil d’administration de l’ISPPC. Il y siège comme administrateur indépendant et non en tant que conseiller communal ou de CPAS et y a reçu le poste de vice-président. Or, d’après la ministre, l’intéressé ne remplit pas les conditions pour être considéré comme administrateur indépendant.

Le conseil d’administration avait également approuvé l’augmentation des salaires des directeurs. La décision est annulée car elle n’a pas fait l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales, rapporte encore « Le Soir ».

Source: Belga