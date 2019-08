US Open – Elise Mertens efface aisément le premier obstacle

Elise Mertens, tête de série N.25 grâce à sa 26e place au classement WTA, n’a pas tremblé mardi à l’occasion de ses débuts à l’US Open, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis. La N.1 belge a éliminé au premier tour la gauchère suisse Jil Teichmann (WTA 60) sur le court N.9 de Flushing Meadows à New York en deux sets: 6-2 et 6-2 en 66 minutes. Les deux joueuses ne s’étaient pas encore rencontrées. Teichmann, 22 ans, avait atteint le 2e tour l’an dernier à New York.

Elise Mertens, 23 ans, qui a atteint les huitièmes de finale l’an dernier (son meilleur résultat en simple en trois participations à l’US Open), rencontrera au 2e tour, avec comme enjeu une place en seizième de finale, la gagnante du match entre la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 86) à la Française Diane Parry (WTA 334). Elles s’affrontent plus tard dans la journée.

Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens (WTA 110) a éliminé au 1er tour la jeune Chinoise de 18 ans Xiyu Wang (WTA 131) 3-6, 6-2 et 6-2.

Lundi, Alison Van Uytvanck (WTA 68) avait donné le ton en éliminant d’entrée la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 55) 6-4 et 6-4.

Source: Belga