Météo – L’été indien se poursuit avec du soleil et de la chaleur au menu

Le soleil brillera mardi matin, avant l’arrivée de nuages en cours de journée, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). L’une ou l’autre ondée orageuse isolée risque d’éclater dans l’après-midi sur le relief ardennais. Le reste du pays devrait rester au sec. Le thermomètre grimpera jusqu’à 30 degrés en Ardenne et 33 degrés ailleurs. Des averses orageuses risquent de tomber sur l’est du pays mardi soir. Pendant la nuit, le temps restera sec avec seulement parfois des nuages d’altitude. La nuit sera très douce, avec des minima compris entre 16 et 20 degrés.

Mercredi sera plus nuageux et quelques averses orageuses pourront éclater localement à partir de l’ouest dans le courant de l’après-midi. Les températures oscilleront entre 26 et 30 degrés, sauf au littoral où il ne fera pas plus de 24 degrés. La nuit de mercredi à jeudi sera orageuse.

La zone pluvio-orageuse se déplacera jeudi vers l’Allemagne et les Pays-Bas. L’ouest retrouvera bien vite le soleil tandis que le centre et l’est devront patienter sous les nuages et averses locales. Le temps deviendra sec sur l’ensemble de la Belgique en fin de journée. Le mercure baissera, il fera de 20 à 24 degrés.

